Появились подробности о ночной стрельбе в аэропорту Пскова

Ночная стрельба в аэропорту Пскова велась по квадрокоптеру, пытавшемуся снять последствия атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшей в ночь на 30 августа. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

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По сведениям издания, после стрельбы дрон исчез. Эксперты начали выяснять, был ли он сбит.

Предположительно, квадрокоптер, замеченный над псковским аэропортом, относился к вертолетному типу. Как утверждает Shot, устройство могли запустить с территории России ввиду характеристик схожих моделей.

Аэропорт Пскова расположен от границы с Украиной примерно в 800 километрах. До границы с Латвией — 65 километров, а с Эстонией около 50 километров, напомнило издание.

31 августа Росавиация доложила о возобновлении работы аэропорта в Пскове после атаки дронов.