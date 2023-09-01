Мужчина обстрелял из пистолета автомобиль в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел на КАД во Всеволожском районе города. 31 августа около 6 утра житель Мурино на ВАЗ-2107 заезжал на внешнее кольцо со стороны области и при перестроении не уступил дорогу Lada Granta. Водитель «Гранты» обогнал его и выстрелил в воздух из предмета, похожего на пистолет, а после — по машине. Затем автомобили остановились, из «Гранты» вышел мужчина, подошел к ВАЗ-2107 и начал угрожать ее водителю.