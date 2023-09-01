"Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием, в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия", - сказали в пресс-службе.