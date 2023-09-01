В Подмосковье задержали «героинового короля» из Таджикистана

По данным канала, сначала полицейские обнаружили на заднем сидении машины так называемого героинового короля сверток с килограммом наркотика, после чего наведались к нему домой в деревню Лобаново. Там правоохранители нашли героин в свертках и шести мешках, в каждом из которых хранилось по 9,3 килограмма.