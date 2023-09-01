Бюст Брежнева в Днепропетровской области разрисовали краской

Неизвестные разрисовали красками памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу в городе Каменское в Днепропетровской области на Украине. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

Как уточнила газета, в ночь на четверг, 31 августа, в Каменском неизвестные «украсили» желто-голубыми цветами бюст советского вождя. Вандалы написали на бюсте «Демонтируй».

«Местные жители недовольны тем, что памятник, посвященный Брежневу, в очередной раз перенесли вместо того, чтобы демонтировать», — говорится в сообщении.