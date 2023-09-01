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В Уфе суд дал три года мужчине, который ударил сына ножом во время спора о салате

Суд вынес приговор жителю Уфы, который ранил сына во время приготовления блюда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

В Уфе мужчина ударил сына ножом в легкое из-за спора о салате
© РИА Новости

Конфликт произошел в момент, когда вся семья находилась в доме. Сын заметил, что отец неправильно нарезает овощи, поэтому захотел ему помочь. Во время инцидента младший член семьи стал отнимать у мужчины разделочную доску и нож, из-за чего россиянин ударил сына острым предметом в грудь.

Во время конфликта на крики прибежала супруга злоумышленника. Мать семьи попыталась вызвать скорую помощь, но мужчина запретил ей делать это. Только после разговора с другом уфимец позволил обратиться к медикам. У пострадавшего диагностировали повреждение правого легкого.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к трем годам условно.

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