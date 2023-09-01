Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза

В Приморском крае количество подтопленных частных и многоквартирных домов, на которые обрушились сильные ливни, выросло за минувшие сутки со 159 до 690, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.

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Это 45 многоквартирных домов и 645 частных. Подтопления жилья наблюдаются в 14 муниципалитетах региона. В домах проживают 3 тысячи 853 человека, среди которых 958 детей. Число подтопленных придомовых территорий в крае достигло 1423, без дорожного сообщения остаются 38 населенных пунктов.

По словам властей, полноценный учебный процесс во всех школах Приморья начнется 11 сентября, в настоящее время действует «плавающее» расписание. Власти Владивостока заявили, что для учеников 9-11-х классов учебный год начнется с 4 сентября, для 5-8-х классов объявлено свободное посещение с 4 по 11 сентября, для 1-4-х классов начало учебного года переносится на 11 сентября.