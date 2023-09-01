Личность неопознанного захватчика школы в Беслане установили спустя 19 лет

Личность неопознанного террориста, участвовавшего в захвате школы в Беслане в 2004 году, установили спустя 19 лет, им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. Об этом сообщают «Известия».

© Edward Kaprov / Globallookpress.com

По данным издания, в мае 2023 года в Следственный комитет поступила информация об обнаружении совпадения с отпечатками пальцев одного из неизвестных захватчиков, который фигурировал под номером 11.

Оказалось, что в мае 2002 года этот человек привлекался к административной ответственности в Москве. После проведения проверки результаты дактилоскопии совпали, сообщил старший следователь по особо важным делам СК по Северо-Кавказскому федеральному округу Альберт Хасауов.

Парчиев был ликвидирован в первый день захвата школы 1 сентября 2004 года. В ходе расследования СК смог установить и допросить его близких, однако тогда фигуранта не опознали.

Хасауов уточнил, что у сестры террориста взяли генетический материал, с 99-процентной вероятностью было установлено, что они являются братом и сестрой. Родственники не видели мужчину с 2003 года, но не стали подавать в розыск, когда он перестал выходить на связь, добавил следователь.

Он добавил, что расследование уголовного дела не прекращалось до сих пор, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В свою очередь сестры Парчиева рассказали «Известиям», что не верит в причастность брата к захвату школы в Беслане, при этом обе женщины подписали документы о полном совпадении ДНК.

10 декабря 2019 года Путин, выступая на заседании Совета по правам человека, назвал теракт в Беслане своей личной болью. Позже, в ходе ежегодной пресс-конференции, глава государства сказал, что считает Беслан одним из самых тяжелых эпизодов за время своей президентской карьеры.