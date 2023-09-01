Няня обокрала жительницу Москвы на сумму более 3 млн рублей

В Москве няня обокрала работодательницу на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Злоумышленница работала няней в семье москвички около пяти лет — женщины дружили. По данным источника, на протяжении этого времени никаких нареканий к приглядывающей за внуком работодательницы женщине не было.

В начале июля во время уборки в квартире няня нашла сумочку работодательницы, в которой лежали деньги и драгоценности. Женщина забрала все, что было внутри — несколько дорогих часов, браслет, золотые кольца с драгоценными камнями, несколько пар сережек и другие дорогостоящие украшения. Она также забрала $13 тыс. и €900 наличными. Общий ущерб составил более 3 млн рублей.

Работодательница заметила пропажу и сообщила няне, что пойдет в полицию — женщина пообещала все вернуть. После этого злоумышленница перестала выходить на связь.

Похитившая драгоценности и деньги няня скрылась. Сейчас ее ищет полиция.