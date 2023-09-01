По меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва в общественной бане в Пусане. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на местную полицию.

По его данным, примерно в 13:40 по местному времени (07:40 мск) в заведении случился пожар. Прибывшие пожарные ликвидировали основное возгорание, но затем произошел взрыв.

Среди пострадавших сотрудники экстренных служб и гражданские служащие, в том числе глава городского района. Их задело осколками, указывает Yonhap. Двое пожарных получили серьезные ожоги по всему телу. Баня не работала в пятницу, поэтому ни один посетитель не пострадал. Проводивший инспекцию в этом месте глава района попал в больницу.