В центре Москвы на Новом Арбате произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает канал, там загорелись жировые отложения в вытяжке. На кадрах виден дым возле здания.

Ранее в столице на Комсомольской площади произошел пожар. Огонь вспыхнул примерно в 17:30 по Москве. В тот момент загорелись склады, однако позднее огонь перешел на соседние здания. В МЧС уточнили, что площадь возгорания выросла до 600 квадратных метров. На место происшествия, помимо спасателей, выезжал пожарный поезд.