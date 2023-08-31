Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении беспилотника
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Брянским районом.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявил глава региона.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений в связи с уничтожением дрона нет. По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Минобороны России сообщило о пресечении попытки Украины атаковать Брянскую область с помощью БПЛА. В ведомстве подчеркнули, что дрон был уничтожен с помощью средств противовоздушной обороны.
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