Мужчина выжил после удара током в 10 тысяч вольт в Калининграде

Специалисты центральной городской клинической больницы Калининграда спасли жизнь мужчине, которого ударило током на работе. Мощность разряда составила 10 тысяч вольт, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Инцидент произошел в начале апреля, во время ремонтных работ на производстве. Разряд повредил 43-летнему мужчине внутренние органы. Кроме того, он получил ожоги головы и ног. Вместе с тем, головной мозг не пострадал.

После экстренной госпитализации он был введен в состояние искусственной комы и подключен к аппарату ИВЛ. Затем его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В пресс-службе уточнили, что пациент 4,5 месяца находился под наблюдением врачей и перенес 15 операций.