В Москве задержали врио главы ОМВД "Новогиреево"

Следователи задержали временно исполняющего обязанности (врио) начальника ОМВД "Новогиреево" Владимира Пюрвеева по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Врио ОМВД "Новогиреево" Пюрвеев стал подозреваемым по п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Он задержан", - сказал собеседник агентства.

Он не сообщил деталей уголовного дела, по которому проходит полицейский начальник.

Пюрвеев стал врио ОМВД "Новогиреево" сравнительно недавно. В 2021-2022 годах он занимал должность начальника полиции ОМВД района Западное Дегунино.