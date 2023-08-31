В Москве задержали врио главы ОМВД "Новогиреево" по делу о взятке
Следователи задержали временно исполняющего обязанности (врио) начальника ОМВД "Новогиреево" Владимира Пюрвеева по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Врио ОМВД "Новогиреево" Пюрвеев стал подозреваемым по п. б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Он задержан", - сказал собеседник агентства.
Он не сообщил деталей уголовного дела, по которому проходит полицейский начальник.
Пюрвеев стал врио ОМВД "Новогиреево" сравнительно недавно. В 2021-2022 годах он занимал должность начальника полиции ОМВД района Западное Дегунино.
Ранее в четверг в Москве был задержан начальник ОМВД Басманного района Москвы Сергей Андреев. Он подозревается по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.