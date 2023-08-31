На шахте в Кузбассе произошел пожар

В шахтоучастке «Октябрьский» в Кузбассе произошел пожар
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в шахтоучастке «Октябрьский» в кемеровском Полысаеве произошёл пожар. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
На данный момент пожар был ликвидирован. Мэр также уточнил, что возгорание возникло при демонтаже оборудования в шахте. По словам Цивилева, все шахтёры были благополучно выведены на поверхность.
«Все горняки, находившиеся под землей в момент пожара на шахтоучастке "Октябрьский", выведены на поверхность. Пожар, возникший вечером при демонтаже неиспользуемого вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в Полысаеве, ликвидирован», – написал губернатор.
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