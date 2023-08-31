На шахте в Кузбассе произошел пожар

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в шахтоучастке «Октябрьский» в кемеровском Полысаеве произошёл пожар. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

На данный момент пожар был ликвидирован. Мэр также уточнил, что возгорание возникло при демонтаже оборудования в шахте. По словам Цивилева, все шахтёры были благополучно выведены на поверхность.

«Все горняки, находившиеся под землей в момент пожара на шахтоучастке "Октябрьский", выведены на поверхность. Пожар, возникший вечером при демонтаже неиспользуемого вентилятора шахтоучастка "Октябрьский" в Полысаеве, ликвидирован», – написал губернатор.