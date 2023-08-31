Российских офицеров будут судить за нарушение правил боевого дежурства

Второй Западный окружной военный суд получил материалы уголовного дела для их рассмотрения по существу в отношении подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова, обвиняемых в нарушении правил боевого дежурства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, дело касается инцидента 27 апреля 2022 года, когда в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов.

По версии следствия, в результате украинской атаки и преступных действий Дмитракова и Бондарева погибли 7 и ранены 43 российских военнослужащих. Также были уничтожены 15 и повреждены еще 30 единиц различной военной техники.

В пресс-службе уточнили, что материалы дела российских офицеров распределены судье, но дата первого заседания пока не назначена.

Офицерам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил несения боевого дежурства по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ либо по обеспечению ее безопасности, если это деяние повлекло причинение вреда интересам безопасности государства и тяжкие последствия).

Уголовное дело по этой статье, которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, будет рассматриваться в России впервые.