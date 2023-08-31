Мэрия Южно-Сахалинска объявила о вводе режима ЧП из-за сильных осадков, которые обрушились на город. Об этом сообщается в Тelegram-канале мэрии.

«Из-за обильных осадков в городе вводится режим ЧС. Работает оперативный штаб, который возглавил мэр Сергей Надсадин», – сказано в сообщении мэрии.

Кроме того, сообщается о подъёме уровня рек на юге Сахалина. Подтопления уже затронули две школы в Южно-Сахалинске, а также несколько жилых домов и дорог. В некоторых районах замечены нарушения в подаче воды и электричества.

Из-за экстремальных погодных условий городские власти перенесли школьные линейки на 4 сентября. Для помощи возможным пострадавшим на базе городского центра «Ласточка» организован пункт временного размещения граждан. Отмечается, что над ликвидацией последствий разгула стихии уже работают специальные ведомства.