В Москве подростки взорвали сумку курьера

В Москве подростки закинули в термосумку курьера мощную петарду. Прохожие не пострадали, но термосумка предположительно не подлежит восстановлению. Кроме того, получил повреждения велосипед, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Большой Декабрьской улице. Курьер доставил продукты, припарковал у подъезда велосипед с открытой термосумкой и направился к заказчику.

На кадрах, опубликованных каналом, видна задняя часть велосипеда. Подростки подбегают к нему, бросают в сумку петарду и убегают. Через некоторое время раздается сильный взрыв.