В московском ТЦ произошла массовая драка с участием бойцов ММА

Пресс-конференция бойцов поп-ММА, которая проходила в столичном торговом центре «Ривьера» закончилась массовой потасовкой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как утверждается, в драке участвовали и зрители, и участники мероприятия. Причиной называется неудачный комментарий.

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На кадрах с места событий можно увидеть несколько мужчин, которые спорят, а затем переходят к рукоприкладству. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Ранее стало известно о потасовке, которую устроили жительницы одного из районов Новой Москвы. Конфликт возник из-за того, что женщина выгуливала крупную собаку без поводка и намордника рядом с детской площадкой. Как следствие, животное набросилось на ребенка. Мать вступилась за него, что и привело к драке.