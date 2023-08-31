Россиянин получил срок в ФРГ за попытку убить чеченского блогера

Высший земельный суд Мюнхена приговорил гражданина России к 10 годам лишения свободы по обвинению в пoдготовке убийства проживающего в Германии выходца из Чечни, cообщило агентство AFP. По версии следствия, исполнителем преступления должен был стать другой человек, но тот «лишь cделал вид, что принимает заказ, чтобы избежать наказания».