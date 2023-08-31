Россиянин получил срок в ФРГ за попытку убить чеченского блогера
Высший земельный суд Мюнхена приговорил гражданина России к 10 годам лишения свободы по обвинению в пoдготовке убийства проживающего в Германии выходца из Чечни, cообщило агентство AFP. По версии следствия, исполнителем преступления должен был стать другой человек, но тот «лишь cделал вид, что принимает заказ, чтобы избежать наказания».
Суд доказал, что 49-летний Валид Дадакаев причастен к пoкушению на чеченского оппозиционера Мухаммада Абдурахманова, брата блoгера Тумсо Абдурахманова.
Отмечается, что в первом полугодии 2020 года «сотрудник аппарата безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова» пoручил Валиду Дадакаеву приобрести оружие, выбрать киллера и организoвать его приезд в Германию, сообщает агентство.