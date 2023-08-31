Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве на Ленинградском вокзале администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Куршина задержали на Ленинградском вокзале, когда он приехал на поезде из Петербурга», - уточнил собеседник телеканала.

Источник пояснил, что против Куршина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ («О публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти»).

По данным РЕН ТВ, после задержания силовики доставили блогера в следственный отдел. По адресу его проживания были проведены обыски.

По предварительным данным, блогер является сотрудником одного из российских научно-технических центров.

Ранее сообщалось, что канал Moscow Calling размещал публикации, дискредитирующие российские власти, армию. Кроме того, он оскорблял освещающих спецоперацию российских военкоров.