Украинские войска обстреляли Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область, сообщил глава приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

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Украинские войска атаковали поселок Теткино, западная окраина которого вплотную прилегает к российско-украинской границе. На территории населенного пункта разорвалось пять снарядов, отметил губернатор.

Осколками были повреждены четыре домовладения. В результате обстрела никто не пострадал, подчеркнул Старовойт.

«Всем окажем необходимую помощь в ремонте», — резюмировал он.