$95.93+0.22104.45+0.97

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область, сообщил глава приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

Украинские войска обстреляли Курскую область
© lenta.ru

Украинские войска атаковали поселок Теткино, западная окраина которого вплотную прилегает к российско-украинской границе. На территории населенного пункта разорвалось пять снарядов, отметил губернатор.

Осколками были повреждены четыре домовладения. В результате обстрела никто не пострадал, подчеркнул Старовойт.

«Всем окажем необходимую помощь в ремонте», — резюмировал он.

Ранее 31 августа ВСУ обстреляли село Репяховка Белгородской области. На территории этого населенного пункта зафиксировали по меньшей мере три прилета. На опубликованных кадрах слышны звуки взрывов.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости