Появилось видео последствий урагана «Идалия» в США
Ураган «Идалия» обрушился на штаты Флорида и Южная Каролина. Видеоролики природного бедствия появились в интернете.
На кадрах роликов наводнение разрушает одноэтажные дома, ветер ломает пальмы. Вода несет стволы деревьев, обломки домов, сараев и мебели.
Ученые регионального вуза отметили, что наводнение во Флориде может привести к увеличению количества патогенов в системах водоснабжения. Специалисты отметили, что заражение этими микроорганизмами нередко приводит к потере конечностей, а также к летальным исходам.
По данным портала, президент США Джо Байден может изменить график турне из-за катастрофы в двух штатах.
Ранее сообщалось, что ураган нанес серьезный удар по побережью Флориды. Пострадали города Кристал-Ривер, Таллахасси, популярный курорт Тампа.
О количестве пострадавших пока данных нет. Ведется подсчет ущерба, нанесенного штатам.