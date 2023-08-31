В цирке Барнаула гимнастка упала с высоты на арену

В Барнауле 23-летняя гимнастка во время выступления сорвалась со спортивного снаряда и упала на арену. Девушку экстренно госпитализировали, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в четверг, 31 августа, около 20:00 по местному времени (16:00 мск). Цирковая труппа давала представление рядом с ТЦ на улице Власихинской.

Источник пояснил, что 23-летняя Мария С. получила перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее на Алтае подобный инцидент произошел 17 августа 2019 года. Артистка выступала под куполом цирка без страховки и упала с большой высоты.

Медики экстренно госпитализировали девушку.