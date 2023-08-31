Под Москвой мигранты напали на поздоровавшегося с ними подростка

В подмосковном Одинцове мигранты толпой избили по ошибке поздоровавшегося с ними 14-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам пострадавшего — перспективного вратаря местной футбольной команды, — по дороге домой после игры он увидел на улице компанию мужчин. Приняв из за своих знакомых, мальчик помахал им рукой. Когда стало ясно, что он обознался, спортсмен извинился за свои действия, но это не помогло ему избежать нападения.

Мать футболиста сообщила, что у ее сына было несколько рассечений, а лицо и одежда подростка были залиты кровью. Спортсмен и его родители написали заявление в полицию, начались поиски напавших на подростка.