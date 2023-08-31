Рыбаки у побережья австралийского округа Кимберли, штат Западная Австралия, стали очевидцами того, как горбатый кит выпрыгнул из воды всего в нескольких метрах от их лодки. Морское млекопитающее попало на видео, на которое обратило внимание ABC News.

Дэрин Смит и его друг рыбачили на расстоянии около 100 метров от мыса Гантом-Пойнт. Они заметили кита и его детеныша на расстоянии около 20 метров от своей лодки.

Мужчины сняли животных на мобильный телефон. На записи видно, как Смит сматывает удочку. В этот момент из воды выскакивает взрослый кит.

Рыбаки остались невредимы, но полностью промокли и были потрясены. Смит подчеркнул, что часто наблюдал миграцию китов вдоль побережья, но так близко к нему они еще никогда не подплывали.

По словам мужчины, в регионе запрещено приближаться к китам, особенно в тех случаях, когда животное с детенышем.

«Но киты — очень любопытные животные», — сказал он.