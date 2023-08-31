В Дагестане обнаружили новый склад с нарушением хранения аммиачной селитры

Правоохранители Дагестана обнаружили очередной склад, в котором с нарушениями правил пожарной безопасности хранилась аммиачная селитра. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.

14 августа в Махачкале загорелся автосервис. Затем огонь перекинулся на заправку, что привело к взрыву. В результате погибли 35 человек, 119 пострадали. В Следственном комитете заявили, что причиной взрыва на АЗС в Махачкале стало нарушение хранения селитры. По делу был арестован Эльдар Насруллаев. Он подозревается в хранении опасных веществ на территории автосервиса рядом с взорвавшейся АЗС.

После взрыва на АЗС в республике были начаты проверки соблюдения законодательства при размещении автозаправочных станций и других опасных объектов.

В ходе такой проверки в селе Аглоби Дербентского района был обнаружен склад, где с нарушениями пожарной безопасности хранилась селитра.

«Выявлен факт хранения 76 мешков (3,8 тонны) аммиачной селитры класса «Б»», - пояснили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что селитра была вывезена для «обеспечения ее надлежащего хранения». Административное производство начато по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности).