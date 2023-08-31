Суд отклонил иск купившего вещи по заниженной цене в ЦУМе россиянина

Дзержинский районный суд Волгограда отклонил требования волгоградца об обязании торгового дома ЦУМ предоставить ему брендовые вещи по цене в 846 раз ниже рыночной, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Суд решил исковые требования Анохина Станислава Николаевича к АО "Торговый дом ЦУМ" о защите прав потребителя оставить без удовлетворения", - сказала судья.

Кроме того, встречный иск магазина к покупателю о признании сделки недействительной суд также оставил без удовлетворения. Решение может быть обжаловано.

В заседании участвовала представитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, которая в прениях выступила в защиту покупателя, поддержав его исковые требования. По ранее заявленному ходатайству представителей ЦУМа истец Станислав Анохин представил выписки из банка, подтверждающие оплату товаров.

Представители ЦУМа в суде настаивали на том, что средства покупателя не были списаны с его счета и не поступали на счет магазина. "Имеет место злоупотребление правом со стороны истца, истец имел цель обогатиться за счет продавца", - заявил представитель магазина. Он также сообщил, что в период сбоя в ночное время истцом было совершено 20 заказов на более чем 135 товаров. Как пояснил Анохин журналистам после заседания, он обжалует решение.