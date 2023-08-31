Бастрыкин затребовал доклад по проверке по факту избиения девочки в Пермском крае

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал данные по делу об избиении девочки в пермском посёлке Октябрьский. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр СК в Telegram.

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«Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, девочки-подростки жестоко избили сверстницу, записали это на видео, а позже стали показывать запись знакомым.