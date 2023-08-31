Бастрыкин затребовал доклад по проверке по факту избиения девочки в Пермском крае
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал данные по делу об избиении девочки в пермском посёлке Октябрьский. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр СК в Telegram.
«Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, девочки-подростки жестоко избили сверстницу, записали это на видео, а позже стали показывать запись знакомым.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижневартовска начала проверку по факту драки подростков по поручению прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.