15-летняя россиянка спасла тонущего ребенка в Абхазии

На пляже Пицунды в Абхазии 15-летняя россиянка из Вологды спасла тонущего 9-летнего мальчика из Нижнего Тагила. Об этом сообщает МЧС республики.

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Во время отдыха на пляже 26 августа девочка-подросток заметила, что нырнувший под воду ребенок долго не выплывает. Россиянка, не раздумывая, бросилась спасать мальчика.

Оказалось, что у ребенка во время плавания начались судороги. Он не смог держаться над поверхностью воды и начал захлебываться.