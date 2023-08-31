15-летняя россиянка спасла тонущего ребенка в Абхазии

На пляже Пицунды в Абхазии 15-летняя россиянка из Вологды спасла тонущего 9-летнего мальчика из Нижнего Тагила. Об этом сообщает МЧС республики.
Во время отдыха на пляже 26 августа девочка-подросток заметила, что нырнувший под воду ребенок долго не выплывает. Россиянка, не раздумывая, бросилась спасать мальчика.
Оказалось, что у ребенка во время плавания начались судороги. Он не смог держаться над поверхностью воды и начал захлебываться.
Мальчика вытащили из воды — все закончилось благополучно. Руководство МЧС Абхазии особо отметило грамотные действия девочки-подростка в сложившейся опасной ситуации и ее высокие личностные качества.
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