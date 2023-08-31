Суд арестовал главу ОМВД Басманного района за злоупотребление полномочиями

Тушинский суд в Москве арестовал начальника отдела МВД Басманного района Сергея Андреева , который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следственных органов в отношении Андреева С. В., подозреваемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), удовлетворить и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 октября», — сказала судья.

До этого сообщалось, что Следственный комитет РФ потребовал поместить под стражу начальника ОМВД Басманного района Москвы, задержанного по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По информации ТАСС, в Тушинский суд Москвы поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения Андрееву в виде заключения под стражу.