Мужчина поджег двух школьников в Курганской области

В Курганской области мужчина пытался заживо сжечь мальчиков. Их госпитализировали с сильными ожогами.

Известно, что инцидент произошел вечером 30 августа около сельского дома культуры в деревне Верхнеглубокое. 22-летний местный житель облил бензином двух школьников 14 и 15 лет, после чего поджег их.

В результате подростков госпитализировали. У них ожоги третьей и четвертой степени – обожжено 98% тела.