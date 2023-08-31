Мужчина поджег двух школьников в Курганской области

В Курганской области мужчину подозревают в том, что он облил бензином и поджег двух подростков, в результате чего один из них умер, а второй находится в больнице. Об этом стало известно в четверг, 31 августа.

Инцидент произошел в деревне Верхнеглубокое, около здания дома культуры. По имеющейся информации, местный 22-летний мужчина подошел к школьникам, затем вылил на них канистру с бензином, чиркнул зажигалкой и поджег. Обоих пострадавших доставили в областную больницу.

У 14-летнего юноши диагностировали ожоги 14 процентов поверхности тела. Его 15-летний приятель получил ожоги 98 процентов поверхности тела. Его госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Врачи сделали все возможное, но мальчика не удалось спасти.

По предварительным данным, подозреваемого мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, на данный момент с ним работает следственный комитет, передает РИА Новости.