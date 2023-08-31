В Польше от легионеллеза умерли еще два человека

Еще два человека умерли от легионеллеза ("болезни легионеров") в городе Жешув. Об этом сообщается в коммюнике городской санитарно-эпидемической службы. В среду количество жертв этого заболевания в республике составляло 16.

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По данным санэпидемических служб, в больницах находятся еще 157 пациентов, зараженных легионеллезом. Первый случай заболевания был выявлен в Жешуве 17 августа. По данным городских властей, источником инфекции стала местная система водоснабжения.