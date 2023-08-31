Подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца задержали

Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Мощевик похитили днем 31 августа. По предварительной информации, к храму на автомобиле подъехала женщина. Она вошла внутрь и попросила дать ей мощи святого Николая Чудотворца для молитвы. После злоумышленница перекрестилась, забрала реликвию с собой и уехала.