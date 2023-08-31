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Подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца задержали

Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца задержали
© globallookpress.com

Мощевик похитили днем 31 августа. По предварительной информации, к храму на автомобиле подъехала женщина. Она вошла внутрь и попросила дать ей мощи святого Николая Чудотворца для молитвы. После злоумышленница перекрестилась, забрала реликвию с собой и уехала.

Волк рассказала, что по подозрению задержали 69-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. В ее квартире нашли мощи святителя — в ближайшее время их вернут в храм. Мотивы поступка женщины выясняются. Представитель МВД не уточнила, возбуждено ли уголовное дело по факту происшествия.

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