Подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца задержали
Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Мощевик похитили днем 31 августа. По предварительной информации, к храму на автомобиле подъехала женщина. Она вошла внутрь и попросила дать ей мощи святого Николая Чудотворца для молитвы. После злоумышленница перекрестилась, забрала реликвию с собой и уехала.
Волк рассказала, что по подозрению задержали 69-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. В ее квартире нашли мощи святителя — в ближайшее время их вернут в храм. Мотивы поступка женщины выясняются. Представитель МВД не уточнила, возбуждено ли уголовное дело по факту происшествия.