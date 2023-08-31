На Филиппинах из-за пожара на фабрике погибли 15 человек
В результате пожара на швейной фабрике на Филиппинах погибли 15 человек. Отмечается, что пожарные не смогли оперативно добраться до места ЧП из-за последствий недавнего наводнения и неправильно названного адреса.
Об этом сообщает Associated Press.
По предварительным данным, когда возник пожар, сотрудники фабрики спали.
Руководитель Бюро пожарной охраны Наум Тарроза отметил, что среди погибших были владелец фабрики и его ребёнок.
Три человека выжили, спрыгнув со второго этажа. Сейчас им оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что отсутствует информация о погибших или пострадавших россиянах во время пожара в ЮАР.