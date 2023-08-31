Пенсионерку приговорили к реальному сроку за насилие над полицейскими

Октябрьский суд Улан-Удэ приговорил 61-летнюю жительницу города Наталью Филонову к двум годам и 10 месяцам лишения свободы по обвинению в насилии над полицейским, сообщает Telegram-канал «Люди Байкала». Женщину задержали на акции против мобилизации в сентябре 2022 года в центре Улан-Удэ. Полицейские утверждают, что Филонова била их, царапала, а одному из сотрудников даже сломала палец.

Следствие доказало, что пенсионерка из Бурятии напала на полицейских, когда те везли ее в суд. Филонова воспитывала приемного сына с инвалидностью, его отправили в детский приют. Самой женщине придется отбывать один год и пять месяцев в колонии общего режима, поскольку половину срока она пробыла под домашним арестом и в СИЗО.