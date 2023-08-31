Задержан не вернувшийся на военную службу после отпуска россиянин

В Ленобласти задержали мужчину, не вернувшегося на военную службу после отпуска
В Ленинградской области полицейские задержали 31-летнего мужчину, не вернувшегося в войсковую часть после отпуска.
Об этом сообщило петербургское ГУ МВД в своём Telegram-канале.
Отмечается, что мужчина был задержан в коттеджном посёлке «Рощинский Хутор» Выборгского района.
«Установлено, что, являясь военнослужащим, задержанный убыл в плановый отпуск, по окончании которого обратно в войсковую часть не явился и к несению службы в течение месяца не приступил», — заявили в полиции.
Следственные органы возбудили в отношении нарушителя уголовное дело по ч. 5 статьи 337 УК России. Он был объявлен в федеральный розыск.
Задержанного доставили в отдел полиции для «дальнейшей передачи инициатору розыска».
Ранее Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу.