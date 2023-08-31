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На Камчатке полиция задержала шесть подозреваемых в незаконном обороте красной икры

На Камчатке полиция разбирается в двух случаях незаконного оборота красной икры. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На Камчатке задержаны подозреваемые в контрабанде с 230 килограммами икры
© МВД РФ по Камчатскому краю

Всего было выявлено два преступления. В первом случае были задержаны пять местных жителей. По версии правоохранителей, они вылавливали рыбу на реке Авача, после чего добывали икру. У подозреваемых обнаружили более 500 особей разных видов рыб и более 60 кг икры.

Второй инцидент произошел на рыбоперерабатывающем заводе. Там полиция изъяла 175 кг икры без обязательной маркировки. В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело.

В обоих случаях подозреваемые задержаны. В отношении шести человек возбудили уголовные дела. Общий ущерб от их действий составил три миллиона рублей.

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