На Камчатке задержаны подозреваемые в контрабанде с 230 килограммами икры

На Камчатке полиция разбирается в двух случаях незаконного оборота красной икры. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Всего было выявлено два преступления. В первом случае были задержаны пять местных жителей. По версии правоохранителей, они вылавливали рыбу на реке Авача, после чего добывали икру. У подозреваемых обнаружили более 500 особей разных видов рыб и более 60 кг икры.

Второй инцидент произошел на рыбоперерабатывающем заводе. Там полиция изъяла 175 кг икры без обязательной маркировки. В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело.