Авиакомпания потеряла автомат гаишника во время перелета

Сотрудник ГИБДД, который летел из Махачкалы в Екатеринбург и сдал в багаж служебное оружие, не смог получить по прилете свой пистолет и автомат. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

© Газета.Ru

По его данным, полицейский возвращался домой из служебной командировки самолетом «Уральских авиалиний». На его билет было оформлено три места багажа для перевозки оружия — пистолета Макарова, укороченного автомата АКС-74 и патронов к ним. По прибытии в аэропорт Кольцово сотрудник ГИБДД смог получить только патроны, а пистолет и автомат пропали. Сотрудники не смогли предоставить информацию об их местонахождении.

После обращения в полицию выяснилось, что ПМ и АКС-74У по ошибке отправили в московский аэропорт Домодедово. По данному факту проводится проверка.