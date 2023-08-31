На Домбае в лесу вспыхнул пожар

На Домбае возобновили тушение пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Карачаево-Черкессии.

Возгорание в Домбайском участковом лесничестве зафиксировали около шести часов вечера накануне. В 20:30 профильные службы приостановили тушение, возобновили его только утром 31 августа. Для работы привлекли 112 специалистов. Помимо этого, на месте работает 28 единиц техники. Планируется привлечение вертолета. По данным ведомства, площадь низового пожара составляет 3,1 га.