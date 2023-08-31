Пропавший в Челябинской области грибник-пенсионер найден мертвым

Пропавший в Челябинской области грибник-пенсионер найден мёртвым
Пропавший в лесах под Усть-Катавом Челябинской области грибник-пенсионер найден мёртвым. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр поисково-спасательной службы региона.
В ведомстве отметили, что 28 августа 82-летний пенсионер выехал за грибами на личном автомобиле, не предупредив близких. Вечером мужчина перестал выходить на связь.
30 августа местные охотники обнаружили тело пенсионера в автомобиле.
На данный момент причина смерти устанавливается.