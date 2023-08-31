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Пропавший в Челябинской области грибник-пенсионер найден мёртвым

Пропавший в лесах под Усть-Катавом Челябинской области грибник-пенсионер найден мёртвым. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр поисково-спасательной службы региона.

Пропавший в Челябинской области грибник-пенсионер найден мертвым
© РИА Новости

В ведомстве отметили, что 28 августа 82-летний пенсионер выехал за грибами на личном автомобиле, не предупредив близких. Вечером мужчина перестал выходить на связь.

30 августа местные охотники обнаружили тело пенсионера в автомобиле.

На данный момент причина смерти устанавливается.