Беспилотники сбиты над Брянском

Три беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, благодаря бдительности жителей города. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.

По его словам, сегодня жители города сообщили на телефон экстренных служб о «подозрительных летательных аппаратах над Брянском».

«Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области. В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата», - рассказал глава региона.

Александр Богомаз также отметил, что пострадавших и разрушений нет, и поблагодарил жителей за бдительность.