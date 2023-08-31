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Беспилотники сбиты над Брянском

Три беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, благодаря бдительности жителей города. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.

По его словам, сегодня жители города сообщили на телефон экстренных служб о «подозрительных летательных аппаратах над Брянском».

«Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области. В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата», - рассказал глава региона.

Александр Богомаз также отметил, что пострадавших и разрушений нет, и поблагодарил жителей за бдительность.

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Это уже не первое нападение украинских дронов на Брянск. Ранее два беспилотники попытались атаковать городскую телебашню. А утром 30 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские расчеты ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Советским районом Брянска, в результате чего были частично повреждены крыша и остекление административного здания.

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