Беспилотники сбиты над Брянском
Три беспилотника самолетного типа сбиты над Брянском, благодаря бдительности жителей города. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.
По его словам, сегодня жители города сообщили на телефон экстренных служб о «подозрительных летательных аппаратах над Брянском».
«Для проверки сообщений были подняты подразделения Росгвардии и УМВД по Брянской области. В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата», - рассказал глава региона.
Александр Богомаз также отметил, что пострадавших и разрушений нет, и поблагодарил жителей за бдительность.
Это уже не первое нападение украинских дронов на Брянск. Ранее два беспилотники попытались атаковать городскую телебашню. А утром 30 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские расчеты ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Советским районом Брянска, в результате чего были частично повреждены крыша и остекление административного здания.