Изъятый ФСБ у разгромленной украинской ДРГ арсенал попал на видео

На кадрах видны автоматы производства США с приборами для бесшумной стрельбы, гранаты, патроны, приборы ночного видения и взрывные устройства.

Ранее 31 августа стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов. В результате боя двух диверсантов ликвидировали и еще пятерых задержали. ДРГ состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, Главного разведуправления Минобороны Украины и Службы специальных операций Минобороны Украины. Они намеревались совершить резонансные теракты на объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы.