ФСБ выявила в Брянской области группу диверсантов спецназа Украины

В Брянской области обнаружена и разгромлена украинская диверсионная группа, планировавшая провести серию терактов на российской территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

"ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД 30 августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", - говорится в релизе.

По данным спецслужбы, двое обнаруженных в Навельском районе Брянской области боевиков ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения.

При этом все диверсанты имели при себе американские автоматы с прибором для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, гранаты и патроны натовского образца. А также приборы ночного видения, пояснили в ФСБ.

Целью группы было устроить «серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры» России.