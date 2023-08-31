ФСБ выявила в Брянской области группу диверсантов спецназа Украины
В Брянской области обнаружена и разгромлена украинская диверсионная группа, планировавшая провести серию терактов на российской территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД 30 августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", - говорится в релизе.
По данным спецслужбы, двое обнаруженных в Навельском районе Брянской области боевиков ликвидированы, пятеро - задержаны, трое из них получили ранения.
При этом все диверсанты имели при себе американские автоматы с прибором для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, гранаты и патроны натовского образца. А также приборы ночного видения, пояснили в ФСБ.
Целью группы было устроить «серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры» России.
Ранее отряд Барс-16 «Кубань» ликвидировал в Луганской народной республике (ЛНР) диверсантов Вооруженных сил Украины, которые планировали совершить теракты в канун выборов. По словам командира спецгруппы с позывным Шатун, всего было уничтожено около 10 военнослужащих ВСУ. Со стороны отряда спецназначения потерь нет.