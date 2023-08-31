В центре Москвы остановили набитый оружием Mercedes

В Москве полиция задержала водителя машины марки Mercedes за хранение оружия и боеприпасов в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Театральном проезде. Правоохранители остановили машину. Внутри они нашли автомат Калашникова, 130 патронов и "переделанный под боевой сигнальный пистолет". Более того, в аптечке обнаружили противопехотную гранату. Под передним сидением оказалась еще одна.

За рулем находился 49-летний мужчина из Чечни, с ним был 37-летний пассажир из Ростовской области. Средство передвижения, как выяснили в полиции, принадлежит мужчине из Махачкалы.