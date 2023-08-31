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В Москве водителя подозревают в хранении арсенала оружия и гранат в машине Mercedes

В Москве полиция задержала водителя машины марки Mercedes за хранение оружия и боеприпасов в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В центре Москвы остановили набитый оружием Mercedes
© РИА Новости

Инцидент произошел на Театральном проезде. Правоохранители остановили машину. Внутри они нашли автомат Калашникова, 130 патронов и "переделанный под боевой сигнальный пистолет". Более того, в аптечке обнаружили противопехотную гранату. Под передним сидением оказалась еще одна.

Вооруженный мужчина бросил гранату в автомобиль рядом с «Москва-Сити»

За рулем находился 49-летний мужчина из Чечни, с ним был 37-летний пассажир из Ростовской области. Средство передвижения, как выяснили в полиции, принадлежит мужчине из Махачкалы.

Во время задержания у подозреваемых нашли пакет с белым порошком. На данный момент правоохранители выясняют, почему мужчины перевозили оружие.

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