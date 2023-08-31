В Калининграде задержали похитившего школьницу мигранта

В Калининграде задержали мужчину, которого подозревают в похищении подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошел 29 августа, но известно об этом стало только сейчас. По данным авторов, мигрант из Узбекистана, работавший в одном из конных клубов города, хотел жениться и решил, что его будущей супругой станет 16-летняя посетительница.

Мужчина угрожал девушке ножом и заставил приехать в аэропорт, откуда они должны были улететь в Узбекистан. В воздушной гавани девушка смогла подать сотрудникам тревожный знак, после чего на место приехали правоохранители.

Конюха поймали сотрудники миграционной службы.