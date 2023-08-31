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Минобороны: Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА в Подмосковье

В небе над Воскресенским районом Московской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом в четверг, 31 августа, сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Подмосковье
© РИА Новости

— Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области, — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате произошедшего никто не пострадал. По предварительным данным, разрушений также нет.

Днем ранее беспилотник Вооруженных сил Украины самолетного типа перехватили. Он потерпел крушение над Рузским районом Московской области.