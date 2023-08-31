При пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге погибли 38 человек
Пожар произошел в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР, в результате ЧП погибли 38 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренной службы города Роберта Мулаудзи.
Ранее издание News24 сообщило, что при пожаре погибли 20 человек, еще 43 пострадали.
«Гибель тридцати восьми... была подтверждена», — указал Мулаудзи.
Причины ЧП не уточняются. По словам представителя экстренной службы, пожар в жилом доме прекратился.