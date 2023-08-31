Комбайнер устроил погоню за детьми в Красноярском крае

На юге Красноярского края комбайнер пытался проучить детей, гоняя их на комбайне с включенными лопастями по полю. Один из мальчиков чуть не попал под машину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в окрестностях села Джирим, где компания детей косила траву на сельхозугодьях. В это же время со смены возвращался 55-летний механизатор местного предприятия.

— Когда на участке своего покоса мужчина заметил ребят, в голову пришла «гениальная» мысль — устроить с ними «догонялки» на комбайне, проучить и прогнать с поля, — говорится в материале.

Комбайн распугал детей, они успели разбежаться. Однако один из школьников слишком поздно заметил приближающуюся машину, а водитель умышленно ускорял комбайн и включал в рабочий режим лопасти жатки. Ребенок сильно испугался, запутался в траве и упал на землю. Буквально в пару метрах от него мужчина решил остановить технику. Как передает Telegram-канал ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.